Адвоката судившейся с Трампом порноактрисы арестовали

Адвокат американской порнозвезды Стефани Клиффорд Майкл Авенатти задержан по подозрению в бытовом насилии.



Майкл Авенатти, адвокат порнозвезды Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая подавала в суд на президента США Дональда Трампа, задержан в Лос-Анджелесе по подозрению в бытовом насилии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

В полиции отметили, что Авенатти в настоящее время "оформляют". Дополнительной информации пока нет.

Напомним, в марте этого года Клиффорд подала в суд иск к президенту США Дональда Трампа. Претензии актрисы были связаны с соглашением о неразглашении информации о ее интимной связи с американским лидером. По ее словам, Трамп его не подписал, в связи с чем его нельзя считать действительным. Позже актриса подала в суд второй иск.

В 2016 году, всего за неделю до президентских выборов, на счет "доверенного лица Клиффорд" было выплачено 130 тысяч долларов. Порноактриса за эту сумму должна была молчать и не говорить о своей ранней связи с Трампом.

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