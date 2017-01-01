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Акула напала на мужчину у побережья Австралии

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Огромная акула выбила пострадавшего мужчину из лодки, но не успела нанести ему серьезных травм.
Акула атаковала мужчину у побережья Австралии
Акула атаковала мужчину у побережья Австралии
 

В Австралии четырехметровая тигровая акула атаковала катавшегося на каяке мужчину. Об этом в Twitter сообщила служба спасения на водах.
 
Инцидент произошел в километре от побережья Саншайн-Кост к северу от города Брисбен.
 
Спасатели оказали помощь мужчине у мыса Моффат после того, как на него напала тигровая акула. Хищник выбил пострадавшего из лодки, но не успел нанести серьезных травм, поскольку каякер сумел забраться в лодку и вызвать помощь по рации.
 
Из-за произошедшего пляжи Саншайн-Кост решили временно закрыть для посещения.
 
Напомним, ранее возле австралийского города Перт на одном из пляжей акула напала на серфера, а в Калифорнии акула напала на подростка.

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Теги: Австралия, акула, нападение
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Источник: korrespondent.net

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