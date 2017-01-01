После землетрясения на Камчатке ожидаются 9-метровые волны

На побережье Камчатки могут обрушиться волны высотой до девяти метров, объявлено штормовое предупреждение.



После произошедшего у Камчатки землетрясения у побережья полуострова в Тихом океане ожидаются волны высотой до девяти метров, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает в четверг, 15 ноября, пресс-служба МЧС РФ.







В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1

"В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов", – говорится в сообщении.

Напомним, эпицентр подземных толчков магнитудой 6,5 располагался в акватории Камчатского залива у восточного побережья края. Жители поселков Усть-Камчатск, Козыревск и Ключи, ощутили сейсмособытие силой до шести баллов. Жертв и разрушений нет.

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