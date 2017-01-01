Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 58

Число жертв лесных пожаров, охвативших Калифорнию, продолжает расти. По последним данным, погибли 58 человек.



По меньшей мере 58 человек стали жертвами опустошительных лесных пожаров на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщают местные власти.

По информации шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, число жертв увеличилось до 58 человек. "Сегодня были обнаружены останки еще восьмерых человек", – сказал он.

Все погибшие находились в своих домах в городе Парадайс.

Напомним, ранее в Калифорнии был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Они бушуют там с 8 ноября. 13 ноября президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате особый режим в связи со стихийным бедствием.



Более 200 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия были эвакуированы более 200 тысяч жителей, сгорели почти восемь тысяч домов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet