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Japan Airlines за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов

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Пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.
Самолет авиакомпании Japan Airlines
Самолет авиакомпании Japan Airlines
World Airline News
 
Японская авиакомпания Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 пилотов, оказавшихся нетрезвыми с августа прошлого года. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает The Mainichi.
 
Отмечается, что пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.
 
При этом количество отстраненных пилотов резко возросло после введения новых, более точных алкотестеров.
 
Правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов, после того как 1 ноября один из пилотов Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон–Токио по причине алкогольного опьянения.
 
2 ноября в Финляндии сняли с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков.

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Теги: Япония, самолет, пьяный, пилот
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Источник: korrespondent.net

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