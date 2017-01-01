Japan Airlines за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов

Пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.



Японская авиакомпания Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 пилотов, оказавшихся нетрезвыми с августа прошлого года. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает The Mainichi

Отмечается, что пассажирам сообщали, что рейс откладывается из-за плохого самочувствия пилота, не придавая огласке инциденты.



При этом количество отстраненных пилотов резко возросло после введения новых, более точных алкотестеров.





Правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов, после того как 1 ноября один из пилотов Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон–Токио по причине алкогольного опьянения.

2 ноября в Финляндии сняли с рейса пилота авиакомпании Norwegian, заподозренного в употреблении алкоголя или наркотиков.

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