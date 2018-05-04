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ЕС проверит план Brexit на внеочередном саммите

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Лидеры стран ЕС встретятся, чтобы обсудить согласованный с британскими властями проект договора о Brexit.
Cтрана Себастьяна Курца сейчас председательствует в ЕС
Cтрана Себастьяна Курца сейчас председательствует в ЕС

Европейский совет в ближайшее время должен провести внеочередное заседание, чтобы обсудить проект договора о выходе Великобритании из ЕС, накануне согласованного представителями Брюсселя и Лондона.

Об этом вечером в среду, 14 ноября, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

"Теперь результат (переговоров – ред.) будет как можно скорее проанализирован на встрече министров стран-членов ЕС и на внеочередном заседании Европейского совета", – написал Курц на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй по итогам пятичасового совещания с членами правительства.

Напомним, 12 ноября на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода".

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Австрия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Себастьян Курц
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Источник: korrespondent.net

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