В Японском море столкнулись два судна, одно из них начало тонуть

На японском рыболовецком траулере находилось восемь человек, на южнокорейском - 13. Команды обеих судов эвакуированы.

В Японском море в четверг, 15 ноября, произошло столкновение двух рыболовных судов - Японии и Южной Кореи. В аварии никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на службы береговой охраны двух стран.

Отмечается, что столкновение произошло утром, когда японское судно под названием Сетоку, на котором находились восемь человек, столкнулось с корейским траулером. Причины столкновения неизвестны.

На южнокорейском судне Мунчхан водоизмещением 48 тонн находилось 13 человек. Судно стало тонуть, но его экипаж спасен. Обстоятельства случившегося выясняются. Во время инцидента, как утверждается, погода была хорошей, тумана не было.

Столкновение судов произошло в 333 километрах к северо-востоку от крохотного скалистого острова Токто (японское название - Такэсима), который контролируется Южной Кореей, но его принадлежность оспаривает Япония.

Напомним, на прошлой неделе у берегов Камчатки затонуло российское судно. На его борту находились 13 человек, десять из них спаслись на плоту, трое пропали.

Ранее у берегов Норвегии столкнулись фрегат Helge Ingstad и танкер Sola TS, вследствие чего пострадали семь человек.

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