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Драгоценности последней королевы Франции проданы за рекордную сумму

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Жемчужная подвеска Марии Антуанетты установила мировой рекорд цены для изделий из жемчуга.
Жемчужная подвеска Марии Антуанетты
Жемчужная подвеска Марии Антуанетты

Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска последней королевы Франции Марии Антуанетты продана на торгах Sotheby’s в Женеве за 36,1 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома в четверг, 15 ноября.

Отмечается, что это новый аукционный рекорд за всю историю для изделия из жемчуга. Изначально лот оценивался лишь в 2 млн долларов.

Также за 2,3 млн долларов было продано жемчужное колье Марии Антуанетты.

Подвеска и колье были частью коллекции, поступившей в Sotheby’sот представителей Бурбон-Пармской династии, младшей ветви Испанских Бурбонов. Всего на аукцион было выставлено 10 украшений Марии-Антуанетты, представляющих не только ювелирную, но и историческую ценность. Они были скрыты от глаз широкой публики на протяжении 200 лет.

В целом торги принесли организаторам 53,1 млн долларов.

Cмотрите фотогалерею: Драгоценности последней королевы Франции проданы за рекордную сумму

Ранее на этой неделе на аукционе Christie's в Женеве был продан редкий розовый бриллиант Pink Legacy весом в 19 карат. Предварительно его оценивали в $30-50 млн.

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Теги: Франция, драгоценности, украшения, ювелирные украшения, торги, Sotheby's, Жемчужина, аукцион., Женева, Sotheby’s, королева
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Источник: korrespondent.net

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