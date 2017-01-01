В перуанской тюрьме заключенные взяли охранников в заложники
В тюрьме в городе Такна на юге Перу произошел бунт заключенных, во время которого четыре сотрудника заведения были взяты в заложники. Об этом в четверг, 15 ноября, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что инцидент произошел в среду вечером. Между заключенными завязалась драка, в ходе которой погиб один из них, еще один заключенный получил ранения.
"Представители службы безопасности тюрьмы сразу явились в обозначенный корпус и были взяты в заложники. На данный момент четверо находятся (в заложниках - ред.), с ними все в порядке", - говорится в заявлении.
Территорию тюрьмы в настоящее время контролируют сотрудники безопасности и полиция. Заключенные отказываются отпустить заложников и требуют прибытия представителя прокуратуры, который уже направляется на место происшествия.
Ранее в Таджикистане произошел бунт в тюрьме, в ходе которого погибли 47 человек.
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