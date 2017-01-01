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В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с автобусом

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В результате столкновения автобуса со столбом произошло локальное отключение электричества.
Авария автобуса в Торонто
Авария автобуса в Торонто
CTV News

В канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб. В результате аварии пострадали 25 человек. Об этом сообщает телеканал CTV News со ссылкой на местную полицию в среду, 14 ноября.

На момент ДТП в автобусе находилось 45 человек. Отмечается, что пострадавшие получили, не угрожающие их жизни.

Также сообщается, что в результате аварии произошло локальное отключение электричества.

Полиция устанавливает причину ДТП.

Ранее в Лондоне автобус врезался в остановку. В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных – 15-летняя девочка.

Также сообщалось, что в Зимбабве произошло лобовое столкновение двух автобусов. Тогда погибли 47 человек.

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Теги: ДТП, Канада, авария, автобус, Торонто, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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