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В Берлине полиция оцепила посольство России

Комментариев: 2
Повышенные меры предосторожности применяются из-за подозрительной машины.
Перед посольством обнаружен подозрительный предмет
Перед посольством обнаружен подозрительный предмет
t-online.de

В Берлине на бульваре Унтер-ден-Линден местная полиция оцепила оцепила посольство Российской Федераци, перед которым обнаружили подозрительный предмет.  Также заблокирована станция городской электрички Бранденбургские ворота.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей полиции.

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“Перед посольством стоит черная машина, легковой Мерседес, в настоящее время сотрудники полиции проверяют автомобиль“, - говорится в сообщении.

Полиция ограничила доступ к бульвару, также оцеплен район метро Бранденбургские ворота Поезда линий S1, S2 и S25 на станции не останавливаются, сообщает Markische Allgemeine.

Подозрительный предмет был обнаружен в легковом автомобиле. Человек, сидящий в машине, был задержан. Позже появилась информация о том, что подозрительный предмет не представляет опасности. Полиция обещает вскоре снять оцепление.

Как сообщалось 14 ноября, Берлин осудил внесение Герхарда Шредера в список Миротворца и требует закрыть сайт.

 

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Теги: Германия, Россия, посольство
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Комментариев (2)
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Курилы-Япония    15.11.2018, 11:36
Оценка:  +5
Курилы-Япония
все подозрительные "предметы" внутри того посольства
Sirko_1111    15.11.2018, 11:11
Оценка:  -4
Sirko_1111
Дойчланд форвертс!
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