Похищение сына, коррупция, Крым. Скандал в Чехии

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявляет, что в прошлом году его против воли отправили в оккупированный Крым. Сам премьер говорит, что его сын душевно больной.

В Чехии прямо сейчас разворачивается настоящая детективная история в высших эшелонах власти.

Сын премьера заявляет, что его собственный отец похитил его и вывез в аннексированный Крым. Премьер все обвинения отрицает, но оппозиция требует его отставки.

Замешаны в скандале все: Чехия, ЕС, даже Украина с Россией.

Корреспондент.net разбирался в подробностях.

Коррупционное дело

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш до похода на госслужбу считался одним из крупнейших чешских олигархов. Всю политическую карьеру его сопровождают коррупционные скандалы.

Самый громкий из них касается гостинично-конференционного комплекса "Гнездо аиста". В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решено было переоборудовать в люксовый конференц-центр. Сумму реконструкции оценили в 350 миллионов крон, из которых 50 миллионов (около 2 миллионов евро) составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Чтобы бизнес олигарха смог получить безвозвратную помощь из бюджета ЕС, компанию, которая управляла имением, вывели из состава ключевой компании Бабиша Agrofert и оформили на детей нынешнего премьера. Остальные средства эта компания привлекла в виде кредитов под гарантии того же Agrofert. А потом, когда срок мониторинга ЕС завершился, "Гнездо аиста" вернули в состав холдинга.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям. Следствие по этому делу продолжается и было главным препятствием для назначения Бабиша премьер-министром.

Вывоз сына в Крым

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявляет, что в 2017 году его против воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" от громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

35-летний сын чешского премьера рассказал журналистам издания Seznam Zpravy, что отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которые работают на премьер-министра Чехии.

Дита Протопопова является советником Министерства здравоохранения и психиатром, лечившим Бабиша-младшего. Ее муж, россиянин Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

"Я боюсь этого человека. Его жена - психиатр. Они пользовались большим доверием, и они им злоупотребляли... Он сказал мне в Украине: "Я и твой отец сделаем все для того, чтобы тебя закрыть", - рассказал Бабиш-младший.

Сейчас других подтверждений пребывания Андрея Бабиша-младшего в Крыму, кроме его заявления журналистам, нет.

Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине "похищением" в электронном письме, направленном в прошлом году чешской полиции из Крыма. Полиция подтвердила, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Отставка

Премьер-министр отрицает обвинения собственного сына.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - написал Бабиш в sms-комментарии изданию.

Бабиш отрицает, что его сына кто-то похищал, отметив, что он уехал из Чехии добровольно.

"Моего сына никто не похищал, он добровольно покинул Чехию. Я отвергаю эту манипуляцию и неоправданное давление со стороны журналистов на правоохранительные органы. Мне жаль, что идет организованная охота на мою семью, которая началась с момента моего прихода в политику", - отметил Бабиш.

Позже Бабиш подтвердил, что его сын Андрей был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением. Чешский премьер заявил, что имеет достаточно доказательств.

Чиновник заявил, что его сын был госпитализирован в июля 2015 года после того, как полиция нашла его на автомагистрали D1. "Его отвезли в психиатрическую больницу. Я тогда попросил перевести его в Национальный институт психического здоровья", - сказал он.

Там, по словам премьер-министра, его сын встретил врача Диту Протопопову.

Однако коллег Бабиша такие объяснения не удовлетворили. Чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала. Все оппозиционные партии также выступили с требованием отставки премьера.

Шесть оппозиционных партий Чехии, в которые входят 92 депутата, подали заявление о выражении недоверия правительству Бабиша. Чтобы проголосовать за недоверие, нужны голоса 101 депутата.

Российский и украинский след

Без России и тут не обошлось. Россиянин Петр Протопопов, который, по словам сына Бабиша, удерживал его в оккупированном Крыму - бывший велогонщик, который переехал в Чехию, основал компанию по продаже и ремонту велосипедов, женился, а потом, будто бы по совету жены, стал работать водителем и де-факто охранником сына премьер-министра.

Отец психиатра Протопоповой был дипломатом и долгое время работал в посольстве в РФ.

Бабиш-младший получил российскую визу, по его утверждению, без личного посещения посольства. По его словам, ему принесли новый паспорт с уже вклеенной российской визой, после чего он вылетел в Москву, а оттуда – в Симферополь и Алупку.

Это свидетельствует о нарушении украинского законодательства. Перелет в Крым через Москву означает незаконное пересечение украинской границы и влечет за собой ответственность.

Сам премьер не объяснил, как его сын оказался в Крыму.

В истории вообще огромное количество нестыковок. Бабиш называет своего сына и свою дочь душевнобольными. Но именно на них было оформлено предприятие, на которое ушли деньги ЕС.

Сейчас ни сын, ни дочь Бабиша, на которых был записан гостиничный комплекс, не могут давать показания из-за проблем с психическим здоровьем. Хотя Бабиш-младший недавно владел лицензией авиапилота, для которой требуется ежегодно проходить медицинскую комиссию, включая психолога. А дочь Бабиша до недавнего времени работала председателем наблюдательного совета в одной из компаний отца. Теперь же премьер говорит, что у нее биполярное расстройство.

Диагноз Бабишу-младшему поставила знаете кто? Правильно – все та же психиатр Дита Протопопова, которая вскоре стала местным депутатом от партии премьера.