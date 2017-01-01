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В ЕС назначили дату внеочередного саммита по Brexit

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Саммит, на котором страны-члены ЕС намерены согласовать соглашение с Британией, состоится 25 ноября.
Соглашение по Brexit может быть одобрено 25 ноября
Соглашение по Brexit может быть одобрено 25 ноября

Внеочередной саммит Евросоюза по Brexit должен пройти 25 ноября. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 15 ноября, сообщает Интерфакс.

"Если не случится ничего экстраординарного, то мы проведем встречу Европейского совета для завершения соглашения по Brexit и придания ему официального статуса. Это произойдет в воскресенье 25 ноября в 09:30", - сказал он на пресс-конференции с участием координатора ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

Туск отметил, что саммиту 25 ноября будут предшествовать ряд встреч и обсуждений. В частности, уже с четверга все члены ЕС будут тщательно изучать это соглашение и к концу недели послы всех стран в ЕС встретятся для его обсуждения. "Я надеюсь, что у них не будет много замечаний", - отметил Туск.

"Они также обсудят мандат Еврокомиссии по финализации политической декларации о дальнейших отношениях между Британией и ЕС", - добавил он, уточнив, что в этот процесс будут вовлечены главы МИД стран Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия завершит работу над декларацией к 20 ноября, а в течение последующих 48 часов 27 стран ЕС будут иметь возможность оценить ее.

Как известно, накануне текст соглашения по Brexit одобрил парламент и правительство Великобритании.

 

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Теги: ЕС, Туск, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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