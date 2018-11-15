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В Иерусалиме палестинец напал с ножом на полицию

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Инцидент произошел на территории полицейского участка. Злоумышленник обезврежен и арестован.
У полицейских легкие ножевые ранения
У полицейских легкие ножевые ранения
Getty Images

В Иерусалиме палестинец тайно проник в отдел полиции и нанес легкие ножевые ранения полицейским. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает AP со ссылкой на представителя израильской полиции Мики Розенфельда.

Как уточнил Розенфельд, нападение произошло ночью.

Ранены четверо полицейских.

Ранее на Западном берегу реки Иордан вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца.

Также сообщалось, что в метро Парижа мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.

 

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Теги: нападение, Иерусалим, нож, вооруженное нападение, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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