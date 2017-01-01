Три диктофона: Польский миллиардер уличил главу Комиссии финнадзора в коррупции

Крупный чиновник подозревается в коррупционных действиях.

Чиновник попросил Чарнецкого выключить диктофон, но тот выключил только два из них Getin Holding

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В Польше разразился коррупционный скандал, в котором замешан руководитель Комиссии финансового надзора (KNF) Польши Марек Хшановський. Чиновника высшего уровня подозревают в коррупционном предложении польскому миллиардеру, владельцу нескольких польских банков Лешеку Чарнецкому.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Журналисты обнародовали стенограмму и запись, тайно сделанну бизнесменом на диктофон, Это вызвало громкий резонанс в польском информационном пространстве.

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Как информировала газета, разговор чиновника государственного финучреждения с владельцем банков Idea Bank и Getin Noble Bank состоялось в марте этого года в помещении комиссии. Тогда во время разговора Хшановский предупредил бизнесмена, что разговор частный, и выразил надежду, что тот не включил записывающих устройств, поскольку в помещении работают “глушилки“. Чарнецкий и в самом деле имел с собой во время разговора три включенных записывающих устройства, одно из которых все же записало беседу.

Запись свидетельствует, что чиновник предложил бизнесмену содействие в решении проблем его банков в обмен на трудоустройство в одном из них конкретно указанного юриста — Гжегожа Ковальчика — с зарплатой в размере 1% финансового результата банка. По оценкам владельца банка, это примерно 40 млн злотых (более 10 млн долларов). Сам юрист отрицает, что ему было известно о таком предложении труда для него.

В начале ноября владелец банка подал документы на голову KNF в прокуратуру, а через несколько дней о деле написали польские СМИ.

Председатель комиссии, на момент скандала находившийся в командировке в Сингапуре, назвал иск бизнесмена шантажом с намерением скрыть финансовые проблемы банков. Он отметил, что не собирается из-за этого подавать в отставку.

Однако глава правительства Матеуш Моравецкий отозвал Хшановского из командировки, и тот немедленно написал заявление об отставке.

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Генпрокурор Польши Збигнев Зьобро заявил, что в случае подтверждения данных никаких поблажек бывшему чиновнику не будет. Прокуратура поручила Центральному антикоррупционному бюро (ЦАБ) РП ведение следствия по делу в отношении превышения или ненадлежащего исполнения обязанностей бывшим председателем KNF.

Сотрудники ЦАБ в среду провели обыск с изъятием документов в варшавском офисе комиссии.

Пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копцинска сообщила, что необходимости создания в Сейме следственной комиссии, которая бы занялась изучением дела, нет.

Однако, польская оппозиция требует создания следственной комиссии, а также отставки вице-премьер-министра Польши Беаты Шидло, которая два года назад на посту премьера назначала Хшановского гловой KNF. Копцинска также сообщила, что глава правительства в ближайшее время назначит нового председателя комиссии.

Стоит отметить, в день подачи бизнесменом документов в прокуратуру акции его финансовых учреждений на Варшавской фондовой бирже упали примерно на 20%. Тогда же KNF вписала Idea Bank Чарнецкого в список неблагонадежных.

Как сообщалось в августе, также в Аргентине арестовали 12 человек после того, как водитель чиновников обнародовал блокноты, в которых вел записи о взятках, которые ему поручали развозить. Водитель Оскар Центено (Oscar Centeno) вел записи с 2003 по 2015 год, когда при власти находились Кристина Фернандес де Киршнер и ее покойный муж Нестор Киршнер.

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