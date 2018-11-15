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Нынешние власти Украины не могут решить проблему Донбасса - Путин

Комментариев: 7
Президент России уверен, что страны Запада должны осуждать не "выборы" в "ЛДНР", а происходящие там "политические убийства".
Владимир Путин ждет результатов выборов в Украине
Владимир Путин ждет результатов выборов в Украине
EPA/UPG

Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. Но Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре, сообщает Российская газета.

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"Способна ли сегодняшняя власть (Украины) что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет, - заявил Путин. - Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях".

Тем не менее, Путин подчеркнул, что Москва будет работать с любыми украинскими властями, ведь иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет.

"Другого пути нет, и все равно придется договариваться, - сказал российский президент. - Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения".

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Говоря о прошедших "выборах" в Донбассе, Путин отметил, что западные страны должны осуждать не "выборы" как таковые, а "политические убийства", которые якобы там происходят.

"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", – сказал Владимир Путин.

Напомним, "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября. При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.

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Теги: Россия, Украина, Выборы, Путин, донбасс, Владимир Путин, ДНР, ЛНР, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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chytan    15.11.2018, 13:36
Оценка:  +4
chytan
Брехлива гнида !!!
Boxerogos    15.11.2018, 13:30
Оценка:  -5
Boxerogos
Всё верно сказал.Шоколадные скоты опустили Украину в нищету и анархию,а сами нехило поднялись в материальном плане.Они на войне зарабатывают столько что прекращение этой войны для них смерти подобно.На этих нелюдях столько злодеяний что их казнить нужно.И эти черти это знают.Поэтому за власть они бу
Boxerogos    15.11.2018, 13:31
Оценка:  -5
Boxerogos
дут держаться до последнего,вцепившись как клещи.Но скоро их выковырнем,до выборов осталось немного.
ScreamingMad    15.11.2018, 13:38
Оценка:  +3
ScreamingMad
Россия кому-то помогла своими танками, убивая граждан Украины на Донбассе и вырезая заводы и шахты на лом??
Может разрушение аэропортов и лишение Донбасса даже железной дороги кому-то помогло??
Там длинный список всего, чего лишили россияне Донбасс
LifeStriker    15.11.2018, 12:35
Оценка:  +5
LifeStriker
Инными словами нынешние власти Украины не хотят быть путинскими шестерками как янык
diver117    15.11.2018, 12:34
Оценка:  +11
diver117
Ну понятно, что коамандует всем оккупационнім контингентом сам Путин, а не руководство Украины.
Только он решает, сколько Россия еще будет вести войну на территории Украины.
Шкиряк_и_Зорян    15.11.2018, 12:38
Оценка:  +6
Шкиряк_и_Зорян
В точку.
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