Нынешние власти Украины не могут решить проблему Донбасса - Путин

Президент России уверен, что страны Запада должны осуждать не "выборы" в "ЛДНР", а происходящие там "политические убийства".

Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса. Но Россия будет вести переговоры с любым новым руководством страны после выборов.



Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре, сообщает Российская газета.

Читай также: Порошенко планирует внести изменения в Конституцию из-за "выборов" ОРДЛО

"Способна ли сегодняшняя власть (Украины) что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет, - заявил Путин. - Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях".

Тем не менее, Путин подчеркнул, что Москва будет работать с любыми украинскими властями, ведь иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет.

"Другого пути нет, и все равно придется договариваться, - сказал российский президент. - Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения".

Читай также: У Путина прокомментировали "выборы" боевиков

Говоря о прошедших "выборах" в Донбассе, Путин отметил, что западные страны должны осуждать не "выборы" как таковые, а "политические убийства", которые якобы там происходят.

"Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные", – сказал Владимир Путин.

Напомним, "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября. При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США.