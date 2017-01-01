Путин связал график встреч с Трампом с санкциями

Недружественные действия Вашингтона в виде санкций влияют на контакты на высшем уровне, отметил российский президент.

Ограничительные меры США так или иначе сказываются на перспективах встреч на высшем уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в четверг, 15 ноября, находится на саммите в Сингапуре, передает Интерфакс.

"Любые недружественные шаги, так или иначе, отражаются на графике работы, на графике наших встреч", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли санкции США сказаться на подготовке встречи лидеров в Аргентине и на возможных взаимных визитах.

По словам Путина, он и президент США Дональд Трамп готовы были встретиться в Париже, но "не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции".

Президент РФ заявил, что готов к встрече с Трампом на саммите "двадцатки" в Аргентине. "Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится - мы со своей стороны готовы, сейчас вице-президент (США Майк Пенс - ред.) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить", - сказал Путин.

Отмечается, что за несколько минут до пресс-конференции Путин пообщался с вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее Путин заявил, что ему удалось пообщаться с Трампом в Париже 11 ноября. В то же время пресс-секретарь российского президента сообщил, что главы государств поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в столице Франции, но возможности пообщаться не было.

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