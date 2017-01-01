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В Британии из-за Brexit ушла в отставку третий за день министр

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Министр по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей поставила в известность о своей отставке главу правительства Британии Терезу Мэй.
Эстер Макви уходит в отставку
Эстер Макви уходит в отставку

Министр труда и пенсий Великобритании Эстер Макви заявила, что покидает правительство из-за соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом в четверг, 15 ноября, она сообщила на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Макви, утром она сообщила премьер-министру, что уходит из правительства

В заявлении она указала, что соглашение о Brexit, которое британский премьер-министр Тереза Мэй представила на заседании правительства накануне, не соответствует результатам референдума 2016 года.

Макви подчеркнула, что представленный документ не соответствует воле британского народа и не сможет обеспечить "правильный результат" для будущего страны.

 

 

Накануне британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. 15 ноября ушел в отставку министр по делам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

 

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Теги: Британия, Евросоюз, отставка, министр, Великобритания, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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