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Путин в Париже говорил с Трампом о нефти

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Российский президент обратил внимание на то, что США существенно нарастили добычу нефти в последние годы.
Путина устраивает нынешняя стоимость нефти
Путина устраивает нынешняя стоимость нефти
twitter.com/KremlinRussia

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в Париже обсуждалась тема цены на нефть. Об этом он рассказал в ходе визита в Сингапур, передает РИА Новости.

"Кстати говоря, мы с президентом Трампом обсуждали это в Париже, но во всяком случае говорили об этом", - сказал Путин.

Он, в частности, обратил внимание на то, что США существенно нарастили добычу нефти в последние годы, что сказывает на внутреннем потреблении.

Также Путин считает, что текущая цена нефти не очень стабильная и может пойти и вверх.

"Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей", - сказал президент РФ.

Что касается России, по словам Путина, ее вполне устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель. Вместе с тем, указал он, расходы российского бюджета рассчитываются исходя из цены около 40 долларов, что дает запас прочности.

Как известно, накануне цена на нефть упала до минимума с марта. А в начале октября котировки выросли до четырехлетнего рекорда - выше 86 доолларов.

 

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Теги: нефть, Путин, Париж, Трамп, Дональд Трамп, цены на нефть
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Источник: korrespondent.net

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