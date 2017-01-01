Условия Brexit: капитуляция или победа Британии?

Британское правительство одобрило проект соглашения об условиях выхода из ЕС, но далеко не всех оно устраивает. Пока министры в знак протеста против условий соглашения идут в отставку, Мэй готовится отбивать нападки.

После долгих переговоров и манипуляций Великобритания и ЕС таки продвинулись в вопросе Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что условия соглашения достойные, ее оппоненты уверены, что нет.

Корреспондент.net разбирался в проблемах Brexit.

Утвержденные решения

Пять часов понадобилось Кабинету Министров Великобритании, чтобы одобрить текст соглашения.

Документ состоит из 585 страниц. Он включает обязательства по соблюдению прав граждан после Brexit. После того, как Британия выйдет из ЕС 29 марта 2019 года вступит в силу 21-месячный переходный период.

Обойдется британцам Brexit недешево, выплаты ЕС составят 39 миллиардов фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой – самый спорный вопрос соглашения. Существовали серьезные разногласия относительно того, как обеспечить отсутсвие физических проверок на границах после Brexit.

Как Британия, так и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся, эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, таможенным досмотром и другими препятствиями.

"Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. Я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", - сказала Тереза Мэй.

Министры против

Государственный секретарь британского министерства по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара подал в отставку из-за несогласия с проектом соглашения о Brexit.

В своем заявлении об отставке он выразил несогласие с достигнутым соглашением, отметив, что оно оставляет Британию на распутье и не дает временных рамок, когда она "наконец станет суверенным государством".

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб также объявил об отставке на фоне острых разногласий среди британских министров и политиков об условиях выхода Британии из ЕС.

"Сегодня я подал в отставку с поста министра по вопросам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные нашим соглашением с ЕС", - отметил Рааб.

Он также обнародовал письмо к премьер-министру Терезы Мэй с объяснением причин отставки.

"Во-первых, я верю, что режим регулирования, предложенный для Северной Ирландии, составляет очень серьезную угрозу для целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать неопределенный запасной план (по Северной Ирландии), который предоставляет ЕС право вето в отношении нашей способности выхода", - пояснил Рааб.

Вслед за ним покинул свою должность и министр труда и пенсий Эстер Макви.

"Соглашение, которое вы представили вчера перед кабинетом министров, не уважает результаты референдума", - пояснила министр причину сложения полномочий.

Представители Демократической юнионистской партии, входящей в состав большинства, предложили высказать Терезе Мэй недоверие.

Лейбористы объявят свою позицию по соглашению позже. Однако их лидер Джереми Корбин заявил, что не верит, что этот документ отвечает национальным интересам.

Реакция Брюсселя

Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье приветствовал проект достигнутого соглашение, как "решающий шаг" в завершении переговоров.

Он отметил, что Великобритания выполнит все свои обязательства по взносам в бюджет ЕС до 2020 года, как и все 28 стран-членов ЕС.

Как заявил Барнье, стороны смогли найти базовое решение об особом статусе границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, чтобы избежать установления полноценной границы. За ним должно последовать постоянное соглашение, устанавливающее альтернативные механизмы предотвращения "жесткой" границы.

21-месячный переходный период, который начнется после 29 марта 2019 года, может быть продлен один раз, максимальный срок его пока не уточняется.

Он отметил, что впереди еще долгий, и, возможно, трудный путь.

По словам Барнье, ЕС готов начать подробные переговоры о будущих отношениях с Великобританией на следующий день после выхода Великобритании из союза в марте 2019 года. Он отметил, что целью является торговое соглашение, которое обеспечивало бы свободный доступ к рынкам сторон без тарифов и квот.

"Великобритания останется нашим другом, партнером и союзником", - сказал Барнье.

На специальном заседании в ноябре достигнутое соглашение должно быть одобрено лидерами ЕС, после чего переговоры по Brexit могут трансформироваться в переговоры по последующему долгосрочному сотрудничеству.

Внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением о Brexit, пройдет 25 ноября, сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

EPA Туск демонстрирует соглашение по Brexit

Что пишет британская пресса

Times в редакционной статье напоминает, что еще меньше года назад Тереза Мэй уверяла, что она сумеет заключить не просто договоренность по "разводу" с ЕС, но соглашение о будущем партнерстве, которое вернет Британии контроль над ее деньгами, границами и законами.

"Не стоит говорить, что ее договор не обеспечивает ничего из этого, как минимум в краткосрочной перспективе", - считает газета.

В течение 21-месячного переходного периода Британия останется субъектом всех правил ЕС, не имея возможности их оспаривать, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и придерживаться правил свободного перемещения рабочей силы.

При этом, как пишет издание, лишь немногие верят, что договоренности о будущих отношениях между Британией и Евросоюзом могут быть достигнуты в отведенный для этого короткий срок, а значит, переходный период будет увеличен.

Financial Times отмечает, что радоваться плану Мэй и полученной ею поддержке правительства совершенно не с чего. Адвокаты соглашения в качестве аргумента говорят о том, что премьер-министру удалось с уважением отнестись к результатам голосования. Но газета сомневается, что тут есть что праздновать.

Черновое соглашение развеивает "иллюзию о Brexit " - идею, что это может быть быстрый, легкий разрыв, простое новое торговое соглашение, а впереди лишь новые хорошие отношения.

Просто так сбросить со счетов четыре десятилетия экономических, торговых и юридических связей невозможно, считает издание. У Британии была слабая переговорная позиция, а Тереза Мэй еще и плохо разыграла свою карту. Правительство Мэй предполагало играть по традиционному сценарию "разделяй и властвуй", но встретила неожиданное для себя единство 27 стран ЕС.

Daily Express и Daily Mirror пишут, что лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин попытается использовать обсуждение "плана Мэй" в парламенте для продавливания новых всеобщих выборов.

Корбин выразил уверенность, что его партия сможет добиться лучшего соглашения по Brexit и выстроить лучшие отношения с брюссельской стороной переговоров даже в оставшееся до марта время.