В Латвии пойман сбежавший из Украины экс-глава CityCommerce Bank

Фиктивным предприятиям давали кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была сильно завышена .

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали одного из бывших владельцев ОАО Городской коммерческий банк (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Об этом сообщил департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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По информации украинских правоохранителей, президент и председатель правления финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывел активы банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.

“В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз“, - говорится в сообщении.

Рейнис Тумовс находился в международном розыске скриншот

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: экс-президенту CityCommerce Bank Рейнису Тумовсу - по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления банка - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Также руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.

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В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвийской Республики задержали Тумовса, которому сейчас уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Также правоохранители установили, что председатель правления банка, получив гражданство РФ, уехал на территорию аннексированного Россией Крыма.

Напомним, в ноябре 2014 г. Нацбанк отнес CityCommerce Bank и VAB Банк к категории неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО CityCommerce Bank до 19 марта 2019 включительно.

Как сообщалось 15 ноября, в Польше разразился коррупционный скандал, в котором замешан руководитель Комиссии финансового надзора (KNF) Польши Марек Хшановський. Чиновника высшего уровня подозревают в коррупционном предложении польскому миллиардеру, владельцу нескольких польских банков Лешеку Чарнецкому.