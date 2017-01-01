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Сенат Чехии настаивает на отставке премьера Бабиша

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Соответствующую резолюцию приняла Верхняя палата чешского парламента. Резолюция поддержали сенаторы из Социал-демократической партии.
Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку
Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку
UyghurToday

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Об этом сообщает издание Novinky в четверг, 15 ноября.

"Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу Гнездо аиста", - говорится в резолюции.

Верхняя палата парламента приняла резолюцию после того, как премьер-министр не смог предоставить ей надлежащую информацию о пребывании своего сына в оккупированном Россией Крыму.

Следует отметить, что резолюция поддержали сенаторы из Социал-демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

Ранее гражданин России Петр Протопопов, которого Андрей Бабиш-младший обвинил в насильственном удержании в аннексированном Крыму, рассказал, что во время пребывания на полуострове тот познакомился с украинкой, а затем отправился за ней в Кривой Рог.

 

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Теги: Крым, Чехия, скандал, премьер-министр, отставка, Кривой Рог, Сын, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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