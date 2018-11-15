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Орбан повторил тезис Путина о властях Украины

Комментариев: 3
Венгрия уже контактирует с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения.
Виктор Орбан
Виктор Орбан

Договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает пресс-служба венгерского правительства в четверг, 15 ноября.

Орбан напомнил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением. "Мы выясним, будет ли действующий венгерский курс продолжаться", - подчеркнул он.

Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Орбан подчеркнул, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

Венгерский премьер-министр одновременно указал, что Украина – это страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины", - сказал он.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вести переговоры с любым новым руководством Украины после выборов, отметив, что нынешние власти не способны решить проблему Донбасса.

 

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Теги: Украина, Венгрия, международные отношения, политика, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    15.11.2018, 18:19
Оценка:  0
Woodbrother
Рано они собрались нашу страну делить. А вдруг победит Петя. И шо потом эти орбаны будут делать.
ScreamingMad    15.11.2018, 17:44
Оценка:  +3
ScreamingMad
с Зеленским? )))))))))
Sinobi-life    15.11.2018, 17:38
Оценка:  +4
Sinobi-life
Шавка тявкает как и её хозяин!!!!
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