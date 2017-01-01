США ввели санкции против причастных к убийству Хашукджи

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в рамках акта Магнитского.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщается на сайте Минфина.

Граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

В числе попавших под санкции оказались бывший помощник наследного принца Саудовской Аравии Аль-Катани и саудовский генконсул в Турции Аль-Отайби.

Ранее был назван предполагаемый заказчик убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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