Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии демонстранты штурмовали мэрию Неаполя, есть пострадавшие

Комментариев: 0
В Неаполе митингующие пытались прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться к мэрии, где находился глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Штурм мэрии Неаполя
Штурм мэрии Неаполя
ansa.it

В итальянском Неаполе протестующие в четверг, 15 ноября, пытались прорваться через полицейский кордон, чтобы добраться к мэрии, где заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Маттео Сальвини принял участие в заседании местного комитета по общественному порядку. Об этом сообщает ANSA.

Указано, что демонстрантов с социального центра Insurgencia встретила полиция. Одного молодого человека заметили с кровотечением на голове, которое возникло, вероятно, после удара полицейского.

 

 

В свою очередь Сальвини, лидер правой Лиги, заявил, что получил "чрезвычайный прием" в Неаполе.

"Мне сказали, что это обычные идиоты из социальных центров", - отметил глава МВД Италии после встречи.

В ходе визита вице-премьер также заявил, что правительство планирует ужесточить штрафы для наркоторговцев.

Как известно, Сальвини выступает против приема мигрантов в Италии. Он, в частности, закрыл порты для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море.

Напомним, 7 ноября Сенат Италии значительным большинством одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства.

Позже Италия отказалась принимать мигрантов, которых Германия планировала отправить со своей территории самолетом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, митинг, протесты, видео, фото, демонстрации, пикет, мигранты, штурм, Неаполь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь