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В Германии столкнулись два школьных автобуса: 19 пострадавших

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Всего в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.
Причины ДТП пока неизвестны
Причины ДТП пока неизвестны
twitter.comPolizeiMFR

Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии - пострадали 19 человек. Как сообщает Bild, серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек.

Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф днем в четверг, 15 ноября.

По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.

Всего в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.

Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошла авария, полностью перекрыли.

Ранее в канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб - пострадали 25 человек. До этого в Лондоне автобус врезался в остановку. В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных – 15-летняя девочка.

 

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Теги: ДТП, дети, Германия, видео, фото, авария, школьники, автобус
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Источник: korrespondent.net

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