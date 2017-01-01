В Германии столкнулись два школьных автобуса: 19 пострадавших
Два школьных автобуса столкнулись в баварской коммуне Аммерндорф на юге Германии - пострадали 19 человек. Как сообщает Bild, серьезные травмы получили по меньшей мере пять человек.
Лобовое столкновение автобусов произошло на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф днем в четверг, 15 ноября.
Cмотрите фотогалерею: В Германии столкнулись два школьных автобуса: 19 пострадавших
По предварительным данным, серьезные травмы получили водители обоих автобусов и трое детей, еще 15 детей и подростков – травмы средней и легкой степени тяжести.
Всего в автобусах было около 40 человек. Для перевозки пострадавших в больницы использовали несколько вертолетов.
Причины ДТП пока неизвестны, сообщается, что в аварии также пострадал автомобиль. Дорогу, где произошла авария, полностью перекрыли.
Schwerer #Busunfall nahe #Ammerndorf - nach Angaben der Polizei waren auch viele Schulkinder im Bus.— BR_Franken (@BR_Franken) 15 ноября 2018 г.
Die Sammelstelle f"ur Eltern und Angeh"orige ist der Kreisbauhof in der Cadolzburger Str. 3 in Ammerdorf. pic.twitter.com/GvtASS7wws
Ранее в канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб - пострадали 25 человек. До этого в Лондоне автобус врезался в остановку. В результате происшествия были госпитализированы 18 человек, среди тяжело раненных – 15-летняя девочка.
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