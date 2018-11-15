В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших

Всего в автобусе на момент аварии находилось 46 человек. Он ехал из штата Алабама в Миссури.

В штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся пассажирский автобус - два человека погибли, более 40 получили ранения. Как сообщает The Washington Post, туристический автобус ехал по ледяной автостраде в северной части Миссисипи.

Правоохранительные органы связывают автокатастрофу с погодными условиями.

Всего в автобусе на момент аварии находилось 46 человек. Он ехал из штата Алабама в Миссури.

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В результате аварии погибли 70-летняя и 61-летняя женщины. Другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести - трое, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в канадском Торонто пассажирский автобус врезался в электрический столб - пострадали 25 человек.

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