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Северная Корея испытала новейшее оружие - СМИ

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КНДР сообщила об испытаниях стратегического оружия на фоне срыва переговоров с госсекретарем США.
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12 (архивное фото)
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12 (архивное фото)
 
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военный полигон, где прошли успешные испытания "высокотехнологичного оружия". Об этом в четверг, 15 ноября сообщило агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
 
По информации Центрального телевидения КНДР, испытания "ультрасовременного" оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны. 

В сообщении телеканала отмечается, что оно предназначено для "полноценной защиты территории и значительного улучшения боевой мощи армии". Других подробностей об оружии в КНДР не сообщили.

Ким Чен Ын посетил полевые испытания оружия впервые с ноября 2017 года, когда наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты. 

С тех пор Северная Корея отказалась от запусков баллистических ракет, а в июне 2018 года Ким Чен Ын подписал с президентом США Дональдом Трампом декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. 

Напомним, 8 ноября северокорейские дипломаты должны были встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, однако встреча была отложена.

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Теги: Северная Корея, оружие, КНДР, Ким Чен Ын, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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