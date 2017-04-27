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Венгрия помогла сбежать из страны экс-премьеру Македонии - СМИ

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В министерстве иностранных дел Венгрии подтвердили, что Никола Груевски попросил политического убежища.
Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски
Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски

Посольство Венгрии в Албании помогло экс-премьеру Македонии Николе Груевски, осужденному за злоупотребление служебным положением, сбежать из страны. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным полиции, венгерское посольство в Албании предоставило Груевски автомобиль, на котором тот отправился в Черногорию 11 ноября. Албанские власти не задержали бывшего премьера, поскольку на тот момент он не был объявлен в розыск.

Бывший премьер Македонии и экс-глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ был осужден судом Скопье за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро.

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что он находится в Венгрии, где попросил политическое убежище. 

Груевски и его однопартийцы проходят обвиняемыми еще по нескольким делам о коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также в связи с беспорядками в парламенте Македонии 27 апреля 2017 года.

Напомним, на следующий день после побега Груевски в Македонии задержали бывшего министра транспорта и связи Миле Янакиески и экс-генерального секретаря правительства Кирилла Божиновски.

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Теги: Венгрия, Македония, премьер-министр, побег
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Источник: korrespondent.net

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