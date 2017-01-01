Президент Мексики заявил, что "начнет жить" после отставки

Энрике Пенья Ньето надеется на нормальную жизнь после ухода с должности главы государства.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, уходящий с поста 1 декабря, заявил, что надеется начать жить после этого события. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил портал Universal.



"Да, это так, есть жизнь после президентства, даже можно сказать, что именно тогда она и начинается", – подчеркнул Ньето в ходе его выступления на Ибероамериканском саммите в Гватемале.

Подводя итоги своего шестилетнего правления, глава государства выделил привлечение более 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, 360 миллиардов долларов национальных частных инвестиций и создание более четырех миллионов рабочих мест.

Напомним, с 1 декабря президентом Мексики станет политик левых взглядов Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он будет руководить страной до конца 2024 года.

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