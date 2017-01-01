Абэ пообещал, что на Курилах не появятся базы США

Японский премьер заверил Владимира Путина, что если Токио будут переданы острова Хабомаи и Шикотан, там не появятся американские военные базы.

Синдзо Абэ и Владимир Путин на встрече в Сингапуре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США. Об этом сообщила газета Asahi Shimbun.



Соответствующий разговор между Абэ и Путиным состоялся 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН.

Отмечается, что согласно японо-американскому договору безопасности военные США могут находиться на всей территории страны. При этом, по данным высокопоставленных чиновников из МИД Японии, США не смогут наращивать военное присутствие без согласия Токио.

Издание утверждает, что одновременно с переговорами с Россией Япония начинает переговорный процесс с США по этому вопросу.

Напомним, лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.

Ранее Япония настаивала на возвращении четырех островов – Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

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