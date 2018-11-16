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В Кувейте запретили Братьев Карамазовых Достоевского

Комментариев: 2
Цензура против литературных произведений вводится за оскорбление ислама или судебной системы Кувейта и совершение "аморальных" действий.
В Кувейте запретили роман Федора Достоевского
В Кувейте запретили роман Федора Достоевского

В Кувейте почти тысячу книг внесли в список запрещенной литературы. Под запретом оказался, в частности, роман Федора Достоевского Братья Карамазовы, сообщает The Guardian.

Отмечается, что за последние пять лет власти страны внесли в список запрещённых четыре тысячи книг, в том числе Собор Парижской Богоматери Виктора Гюго и Сто лет одиночества Габриэля Гарсии Маркеса.

Составлением списка занимается комитет при министерстве информации Кувейта на основании принятого 2006 году закона, который вводит наказания в отношении издателей как литературных, так и журналистских материалов. Нарушением закона считается оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, угроза национальной безопасности, а также "подстрекательство к беспорядкам" и совершение "аморальных" действий.

Местные активисты уже дважды выходили на улицы столицы Кувейта в знак протеста против ужесточения цензуры.

Ранее  в Украине еще две российские книги пополнили "черный список" запрещенной литературы. Теперь в списке 195 российских изданий.

Перед этим сообщалось, что Госкомтелерадио предлагает Кабмину ввести санкции к российским издательствам, которые издают и распространяют продукцию антиукраинского содержания.

 

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Теги: литература, Кувейт, черный список, книги, Достоевский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wnt    16.11.2018, 11:30
Оценка:  +1
wnt
Если следовать их критериям для запрета, то запрещать нужно всё, кроме Корана..вот почему практически все арабские страны были и остаются отсталыми и дремучими, зато пользуются многими благами исключительно западного происхождения: электричество, лампочка, радио, авто, телефон, интернет и т.д.
wnt    16.11.2018, 11:33
Оценка:  +1
wnt
А если и живут некоторые из них относительно богато, то не из-за выдающегося ума или своего научно-технического прогресса, а потому, что живут за счет нефти и ее экспорта...а по сути, в менталитете и в головах всё тот же мрак, дремучесть и средневековый менталитет...
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