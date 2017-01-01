Премьер-министр Чехии заявил, что никогда не подаст в отставку

Андрей Бабиш поблагодарил за поддержку президента Чехии Милоша Земана, который санкционировал возможные изменения в составе правительства.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что никогда не подаст в отставку в связи со скандалом, связанным с посещением его сыном аннексированного Крыма.

Об этом сообщает издание Novinky в пятницу, 16 ноября.

"Я просто хочу сказать, что я никогда не уйду. Никогда. Пусть все это помнят. Никогда, – сказал Бабич журналистам перед поездкой в Брюссель.

Также он поблагодарил за поддержку президента Чехии Милоша Земана, который накануне разрешил ему изменить состав правительства в связи с разгоревшимся скандалом.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что сын чешского премьер-министра Андрей Бабиш-младший в прошлом году против своей воли оказался в аннексированнном Крыму. Его якобы пытались спрятать от расследования возможных коррупционных действий его отца.

Сам премьер Бабиш опроверг слова сына, говоря, что тот душевнобольной. Также он заявил, что сына никто не похищал.

Накануне сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьеру Андрею Бабишу уйти в отставку.

Напомним, члены семьи премьер-министра Чехии фигурируют в так называемом деле Гнезда аиста относительно махинаций со средствами ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet