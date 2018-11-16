Караван мигрантов добрался до границы США

Участники каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города на границе Мексики и США.

Первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города Тихуана на границе Мексики и США. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Еuronews.

Некоторые из них пришли туда сами, с рюкзаками на плечах, другие приехали на автобусах, предоставленных благотворительными организациями и местными властями.

Уже 16 ноября, как ожидается, в город прибудет и весь караван - около 5,5 тысяч человек. Кто-то из них намерен официально обратиться за убежищем в США на пропускных пунктах, но большинство заявляют, что будут стремиться пересечь границу нелегально.

Нападение. Трамп против каравана из тысяч беженцев

В то же время в Мексике растет недовольство наплывом мигрантов. Сотни жителей Тихуаны провели акцию протеста вблизи их лагеря, выкрикивали антииммигрантские лозунги.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику в Европе.

Также сообщалось, что Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с потоком мигрантов, прибывающих в США.

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