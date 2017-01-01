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Лидеры красных кхмеров получили пожизненный срок за геноцид

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Для Чеа и Сампхана это второй приговор к пожизненному заключению. Первый был вынесен в 2014 году за преступления против человечности, тогда в решении суда не был упомянут геноцид.
Мужчины уже получили один пожизненный срок за преступления против человечности
Мужчины уже получили один пожизненный срок за преступления против человечности
Скриншот из видеозаписи

Специальный суд, созданный в Камбодже при поддержке ООН, признал двух лидеров "красных кхмеров" виновными в геноциде и повторно осудил их на пожизненный срок. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Reuters.

Бывший председатель президиума Демократической Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и один из некогда ближайших сторонников диктатора Пол Пота, "брат номер два", 92-летний Нуон Чеа, уже отбывают пожизненный срок за преступления против человечности. Однако геноцид ранее не упоминался в их приговорах.

Оба обвиняемых, как и ранее, не признали своей вины. Чеа покинул зал суда спустя 40 минут после начала слушания по причине болей в спине. Сампхан не смог самостоятельно встать, чтобы выслушать приговор.

Суд, созданный в 2005 году властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима Пол Пота, приговорил только трех человек. Первый приговор был вынесен в 2010 году: тогда на пожизненный срок был осужден Канг Кек Иеу, бывший начальник концлагеря для политзаключенных. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

"Красные кхмеры" правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975-го по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек - почти четверть населения страны.

Международный трибунал обвинил четырех лидеров красных кхмеров в геноциде.

 

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Теги: суд, Камбоджа, геноцид, пожизненное заключение
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Источник: korrespondent.net

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