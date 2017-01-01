В Кремле прокомментировали арест Украиной 15 судов

Задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море соответствует международному законодательству, отметил Дмитрий Песков.

За период с 1 августа 2017 по 30 сентября 2018 в портах Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов mtot.gov.ua

Власти РФ могут принять меры для защиты российских физических и юридических лиц в связи с задержанием украинскими пограничниками судов, которые осуществляли заход в аннексированный Крым. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в пятницу, 16 ноября.

"Ситуация внимательно отслеживается в строгом соответствии с Международным морским правом, с международным законодательством. Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", – сказал Песков.

Вместе с тем, он отметил, что задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море строго соответствует международному законодательству.

"Проверочные действия допустимые", – считает представитель Кремля и заверил, что ситуация в Азовском море регулярно отслеживается.

Накануне стало известно, что Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты Крыма. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, за период с 1 августа 2017 по 30 сентября 2018 в портах и портовых акваториях Крыма зафиксировано 1207 заходов грузовых судов и танкеров.

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