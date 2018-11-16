Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Марсе впервые за шесть лет высадится миссия NASA

Комментариев: 0
Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA осуществит посадку на планете.
Марсоход InSight высадится на Марсе 26 ноября
Марсоход InSight высадится на Марсе 26 ноября
edition.cnn.com

Марсоход InSight от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 26 ноября впервые за шесть лет совершит посадку на планете Марс. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает CNN.

"Впервые за шесть лет новая миссия приземлится на Марсе. 26 ноября марсоход InSight от NASA совершит посадку на красной планете в 15:00 (по Вашингтону - ред.)", - говорится в сообщении.

Предполагается, что миссия с марсоходом InSight будет заключаться в исследовании внутренней части планеты Марс.

По словам генерального директора неправительственной организации Planetary Society Билла Ная, InSight будет проводить бурение земли красной планеты, и это позволит миру узнать больше о формировании как самой планеты Марс, так и планеты Земля.

Он также добавил, что благодаря этой миссии люди получат больше информации о происхождении своей планеты, и почему планеты Марс и Земля очень похожи между собой, но в то же время имеют различия.

Как ожидается, NASA будет транслировать посадку марсохода вживую. Известно, что сама миссия по InSight была запушена еще 5 мая 2018 года.

Напомним, в 2012 году на Марс приземлился марсоход Curiosity, где уже был марсоход Opportunity, появившийся на планете в 2004 году. Летом Opportunity попал в песчаную бурю. NASA до сих пор не смогло найти исчезнувший марсоход. Ранее марсоход Curiosity пережил аналогичную стихию и показал селфи на фоне бури.

Сообщалось также, что марсоход Curiosity, у которого недавно возникли проблемы с компьютером, возобновил исследовательскую работу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Марс, космос, NASA, Планеты, освоение космоса, марсоход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь