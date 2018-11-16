На США обрушился снежный шторм, есть жертвы

От сильного зимнего шторма над восточной частью США погибли уже как минимум восемь человек.

В штате Пенсильвания ожидается до 30 сантиметров снега

В результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек, еще сотни тысяч людей остались без света. Как сообщает CNN, в четверг, 15 ноября, шторм с дождем, снегом и льдом, сначала ударил по Среднему Западу страны.

В регионе из-за ненастья были закрыты школы и отменены сотни авиарейсов. Больше 389 тысяч потребителей в штатах Индиана, Кентукки, Огайо, Вирджиния, Западная Вирджиния и Пенсильвания остались в пятницу без света.

В полиции Нью-Джерси заявили об авариях при участии 555 транспортных средств и помощи более тысячи автомобилистам.

По данным американской Национальной погодной службы, в штате Пенсильвания ожидается до 30 сантиметров снега.

В Украине за сутки произошло более 1000 ДТП

Напомним, сегодня в южных и восточных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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