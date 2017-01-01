Польская православная церковь запретила контакты с УПЦ КП и УАПЦ

Собор Польской православной церкви запретил контакты со священнослужителями УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Архиерейский собор Польской православной церкви запретил контакты со священнослужителями УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, настоятелям которых Константинополь отменил анафему. Об этом говорится в заявлении польской церкви по итогам проведенного в пятницу, 16 ноября, собора.

"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской автокефальной православной церкви вступать в литургические и молитвенные контакты со священнослужителями так называемого Киевского патриархата и так называемой Автокефальной православной церкви", - говорится в сообщении.

При этом в польской церкви заявили, что "лица, лишенные своего сана, не могут быть лидерами в установлении мира в украинской православной церкви". Польские православные считают, что их действия вызывают еще "большую путаницу и скандал".

К тому же, польская церковь выступила за проведение встречи всех глав православных церквей для решения украинского церковного вопроса.

Ранее Сербская православная церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Также сообщалось, что Финляндская церковь поддержала томос для Украины.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

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