Афера года. Как в США бездомному деньги собирали

Американка собрала 400 тысяч долларов для бездомного на краудфандинговой платформе, раздавала комментарии прессе, но оказалось, что все это развод.

Аферисты умеют играть на сострадании. Так американцы насобирали круглую сумму бездомному, который якобы спас девушку на дороге. В итоге оказалось, что вся эта история – чистейший вымысел.

Теперь всем фигурантам дела предъявлены обвинения в хищении путем обмана и сговоре. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Помочь бездомному

27-летняя Кейт Макклюр запустила кампанию сбора денег для бездомного Джонни Боббита в конце 2017 года.

Она сообщила, что он якобы помог ей на трассе, когда у нее заглохла машина, купив на последние 20 долларов канистру бензина.

У девушки не было с собой наличных, чтобы отблагодарить Боббита, но через несколько дней она снова проезжала мимо — и остановилась, чтобы передать бездомному немного денег и теплую куртку.

В течение следующих нескольких недель МакКлюр привезла ему еще перчатки, теплые носки, шапку, питательные батончики, подарочные карты в супермаркет.

В конце концов, девушка решила помочь бездомному, запустив кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe. Целью было собрать 10 тысяч долларов, чтобы помочь Боббиту снять жилье и оплачивать аренду несколько месяцев, пока он снова не найдет работу.

Однако к Рождеству было собрано более 400 тысяч. О кампании стало широко известно, а герои истории давали комментарии СМИ.

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Первые проблемы

Помогать собирать деньги МакКлюр помогал ее бойфренд Марк Д’Амико. Увидев, как быстро поступают деньги и как сильно сумма превышает ожидаемую, организаторы сбора задались новой целью — купить Джонни Боббиту дом и автомобиль, о котором он всегда мечтал, — Ford Ranger 1999 года выпуска. МакКлюр писала, что оставшиеся деньги отправятся на два разных сберегательных счета, чтобы обеспечить будущее Боббита. По ее словам, этот план “Джонни составил вместе с юристом и финансовым консультантом”.

“Ему больше никогда не придется заботиться о том, есть ли у него крыша над головой” — писали МакКлюр и Д’Амико в обновлениях на странице кампании.

По словам самого Боббита, никакой встречи с юристом никогда не было. Как не было и покупки дома с автомобилем.

Как пишет газета The Philadelphia Inquirer, пара поселила бездомного в доме на колесах, который находился на принадлежащем им участке в городском поселении Флоренс, штат Нью-Джерси. Вместо своего “автомобиля мечты” Боббит получил старый пикап, который вскоре сломался. Оба транспортных средства были куплены на имя МакКлюр, чтобы бывший бездомный не смог их продать. В итоге девушка их продала. А Боббит, как раньше, живет под мостом.

МакКлюр утверждает, что поначалу она и ее молодой человек позволили Боббиту самостоятельно распоряжаться деньгами, но он моментально тратил “тысячи долларов”, в том числе на наркотики.

Боббит признает, что он наркозависимый и что действительно тратил деньги на наркотики. Однако, по его словам, это были совсем небольшие суммы — в пределах 15 долларов в день. А 25 тысяч долларов, которые МакКлюр и Д’Амико однажды выдали ему наличными, он отправил родным и раздал друзьям. Несколько раз с момента окончания кампании на GoFundMe Боббит попадал в реабилитационный центр и сбегал из дома, чтобы вновь оказаться на улице.

Боббит считает, что МакКлюр и Д’Амико потратили собранные деньги на путешествия и азартные игры. Также бездомный считает подозрительным, что МакКлюр, которая работает на ресепшене в транспортной компании Нью-Джерси, может позволить себе новый BMW, который она недавно приобрела. Кроме того, он сомневается, что Д’Амико и МакКлюр ездили в отпуск в Калифорнию, Флориду и Лас-Вегас, а также летали на вертолете над Большим каньоном, на собственные деньги.

В итоге, в августе 2018 года Боббит подал на Макклюр и Д’Амико в суд, заявив, что они перевели ему лишь 75 тысяч долларов из 400 тысяч, а остальное тратили на себя. Макклюр и Д’Амико отрицали эти заявления.

Расследование правоохранителей

Именно иск Боббита привлек внимание властей к этой истории.

По версии следствия, вся история с помощью на заправке была выдумана. Обвинители считают, что Боббит и Макклюр с Д’Амико познакомились по крайней мере за месяц до запуска краудфандинговой кампании на сайте GoFundMe — предположительно, это произошло возле казино в Филадельфии, куда часто ездили Макклюр и Д’Амико и где бывал Боббит.

Следователи узнали, в частности, что вскоре после запуска кампании Макклюр написала кому-то из друзей, что “история про бензин полностью выдумана” — и что она “должна была что-то придумать, чтобы людям стало грустно”, рассказал прокурор.

Также выяснилось, что Макклюр и Д’Амико потратили часть собранных денег на дорогие сумки, украшения, поездку в Лас-Вегас на Новый год и на машину BMW; до 85 тысяч долларов они сняли в банкоматах около казино в разных городах США. К марту 2018 года у них оставалось около 10 тысяч долларов, однако Макклюр надеялась заработать благодаря соглашению на выпуск книги об их помощи Боббиту.

Джонни Боббит в 2012 году описал в фейсбуке похожую историю про то, как на последние деньги помог женщине с машиной на трассе. “Не думаю, что это совпадение”, — говорит прокурор.

Он отметил, что бездомный, по его мнению, заслуживает сочувствия из-за своих условий жизни и борьбы с наркозависимостью, а также благодарности за службу в рядах американских морпехов, однако необходимо помнить, что он был полным соучастником схемы.

“История могла показаться слишком хорошей, чтобы быть правдой. К сожалению, так оно и вышло. Краудфандинговая платформа GoFundMe заявила, что возместит деньги всем 14 тысячам участникам кампании.

Макклюр и Д’Амико сдались властям 14 ноября в штате Нью-Джерси, позже их отпустили. В тот же день Боббит был арестован в Филадельфии.