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В Британии назначили нового министра по Brexit

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Стивен Баркли стал новым министром Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского Союза.
В Лондоне определились с новым министром по Brexit
В Лондоне определились с новым министром по Brexit

Новым министром Великобритании по вопросам выхода страны из Европейского Союза (Brexit) стал Стивен Баркли. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Радио Свобода.

"Королева была рада принять назначение Стивена Баркли на должность министра по выходу из Евросоюза", - сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Отмечено, что Баркли сменил на этом посту Доминика Рабе, который ушел в отставку 15 ноября из-за разногласий во взглядах по проекту соглашения о Brexit.

Известно также, что ранее Баркли занимал должность младшего министра в министерстве здравоохранения Великобритании.

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке.

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Теги: Британия, Лондон, министр, назначение, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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