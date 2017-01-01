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Сенцов получил еще одну престижную награду

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В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов, правозащитников и общественных деятелей.
Сенцов с тал лауреатом премии Магнитского
Сенцов с тал лауреатом премии Магнитского
facebook.com/denisovaombudsman

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом международной награды в области журналистских расследований и защиты прав человека по всему миру - премии имени Сергея Магнитского. Как сообщает Hollywood Reporter, церемония вручения награды состоялась в Лондоне 15 ноября.

В этом году на вручение премии съехались более 200 политиков, журналистов, правозащитников и общественных деятелей.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, юристы из Гватемалы Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, оппозиционер из РФ Алексей Навальный. Американского сенатора Джона Маккейна наградили посмертно.

Премию Магнитского присуждают ежегодно с 2015 года. Премией было решено награждать, в частности, за выдающиеся заслуги в сфере журналистских расследований, за достижения в области защиты прав человека, за выдающийся вклад в глобальную кампанию по делу Магнитского, за лучшую адвокатскую деятельность по защите прав человека и другие.

Ранее в Словении Международный проект Платформа европейской памяти и совести присудила премию Сенцову

 

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Теги: Украина, награды, премия, политзаключенные, награда, режиссер, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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