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Северная Корея освободила еще одного американца

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Имя освобожденного американца не называется. Он был задержан в октябре при пересечении границы из Китая в КНДР.
КНДР освободила еще одного гражданина США
КНДР освободила еще одного гражданина США


Власти Северной Кореи освободили еще одного гражданина Соединенных Штатов Америки. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Соединенные Штаты благодарны за сотрудничество КНДР и посольству Швеции за помощь в освобождении американского гражданина", – говорится в письменном заявлении госсекретаря США.

Имя освобожденного американца не называется. Известно лишь, что он был задержан в октябре при пересечении границы из Китая в КНДР.

Швеция представляет в КНДР интересы США в отсутствие дипломатических отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

В мае Северная Корея освободила трех пленных граждан США.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в июне в Сингапуре и подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове и денуклеаризации.

Вскоре стало известно, что вторая встреча лидеров стран запланирована на январь 2019 года. Ожидается, что саммит пройдет до 10 января.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, освобождение
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Источник: korrespondent.net

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