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Гондурас объявил кофейный "крестовый поход"

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Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний, чтобы добиться справедливых цен на кофе.
Гондурас будет добиваться справедливых цен на кофе
Гондурас будет добиваться справедливых цен на кофе
АР

Гондурас намерен создать блок производителей кофе, чтобы добиться "справедливых" мировых цен на продукт. Об этом заявил президент страны Хуан Орландо Эрнандес в ходе заседания Ибероамериканского саммита, передают зарубежные СМИ.
 
По его словам, в настоящее время на кофейном рынке сложилась негативная ситуация, из-за чего под серьезный удар попали производители кофе и многие работники отрасли.
 
"Гондурас начинает "крестовый поход" для создания блока стран, компаний и производителей в защиту более справедливых цен в отношении такого важного продукта, каковым является кофе", – заявил Эрнандес.
 
Гондурас входит в десятку мировых лидеров по объемам кофейного производства. Снижение цены на данный продукт в последние годы сильно ударило по мировым производителям кофе.

Ученые рассказали, какой кофе полезнее: горячий или холодный
 
Напомним, ранее ученые заявили, что кофе может исчезнуть к 2050 году.

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Теги: Кофе, производство, цены, Гондурас
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Источник: korrespondent.net

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