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Трампа допросили по "российскому делу"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов".
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера
Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Reuters.
 
По словам Трампа, он "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов". Бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика, отметил лидер США.
 
Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности ко взломам. В июле США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам-хакерам.

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Теги: Россия-США, Трамп, Дональд Трамп, видео допроса лукаш
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Источник: korrespondent.net

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