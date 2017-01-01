Трампа допросили по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов".



Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, сообщает Reuters

По словам Трампа, он "с легкостью лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов". Бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика, отметил лидер США.



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