Президент Исландии извинился за запрет пиццы с ананасами
Гвюдни Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в своей нелюбви к пицце с ананасами и принес официальные извинения, сообщает телеканал CBC.
В 2017 году исландский лидер во время встречи с учащимися одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.
Кроме того, он отметил, что если бы у него была власть принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы. Это вызвало большой общественный резонанс.
Теперь же Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.
"Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия – это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце", – сказал он.
Напомним, ранее диетологи назвали пиццу одним из самых полезных блюд на завтрак. Также стало известно, что в сухпаек американских военных включат пиццу.
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