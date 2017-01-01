Президент Исландии извинился за запрет пиццы с ананасами

Гвюдни Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.



Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в своей нелюбви к пицце с ананасами и принес официальные извинения, сообщает телеканал

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в своей нелюбви к пицце с ананасами и принес официальные извинения, сообщает телеканал CBC

В 2017 году исландский лидер во время встречи с учащимися одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.



Кроме того, он отметил, что если бы у него была власть принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы. Это вызвало большой общественный резонанс.



Теперь же Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.



"Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия – это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце", – сказал он.



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