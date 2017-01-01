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Президент Исландии извинился за запрет пиццы с ананасами

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Гвюдни Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с пиццей с ананасами
Президент Исландии признал бессилие в борьбе с пиццей с ананасами

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в своей нелюбви к пицце с ананасами и принес официальные извинения, сообщает телеканал CBC.
 
В 2017 году исландский лидер во время встречи с учащимися одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.
 
Кроме того, он отметил, что если бы у него была власть принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы. Это вызвало большой общественный резонанс.
 
Теперь же Йоуханнессон отметил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.
 
"Я предпочитаю пиццу с морепродуктами, чего и вам советую. Как вы знаете, Исландия – это нация моряков, поэтому рекомендую морепродукты в пицце", – сказал он.
 

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Теги: президент, Исландия, пицца
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Источник: korrespondent.net

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