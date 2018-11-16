Назван заказчик убийства саудовского журналиста
ЦРУ США установило, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман отдал приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Спецслужбы США определили, кто отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства в Стамбуле. Об этом в субботу, 17 ноября, сообщила газета The Washington Post со ссылкой источник, знакомый с расследованием дела в ЦРУ США.
По информации издания, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман является непосредственным заказчиком убийства. Сотрудники ЦРУ, изучив различные источники, пришли к выводу, что убийство журналиста не могло произойти без его ведома и участия. В частности, они проанализировали звонок Хашкуджи, сделанный послом королевства в США братом наследного принца Халидом бин Салманом.
Ранее к такому же выводу пришли сотрудники турецких спецслужб. Они убеждены, что о произошедшем саудовскому принцу сообщил полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, который находился в консульстве, где произошло убийство.
Напомним, Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Турецкие власти, в распоряжении которых имеется аудиозапись происходившего в стенах консульства, настаивают на том, что убийство было преднамеренным - Хашкуджи пытали, а затем обезглавили, расчленили и растворили в кислоте.
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