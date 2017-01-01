СМИ: Трамп усомнился в преданности вице-президента Пенса

Дональд Трамп не раз в разговорах со своими советниками поднимал вопрос о преданности вице-президента Майкла Пенса.



Американский лидер Дональд Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками, пишет

Американский лидер Дональд Трамп усомнился в лояльности вице-президента США Майкла Пенса. Этот вопрос глава США неоднократно поднимал в разговорах со своими помощниками, пишет The New York Times

Отмечается, что последние недели Трамп регулярно спрашивает людей из своего окружения о преданности Пенса, что, как правило, "свидетельствует, что кто-то вызывает у него раздражение".



По данным издания, большинство опрошенных Трампом сотрудников "заверили его в том, что Пенс является преданным бойцом», однако, возможно, исчерпал свою полезность".



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet