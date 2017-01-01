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В немецком Хемнице прошла демонстрация за отставку Меркель

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В августе ожесточенные беспорядки захлестнули немецкий Хемниц после убийства местного жителя мигрантами.
В Хемнице требуют отставки Меркель
В Хемнице требуют отставки Меркель

Около 2,5 тысяч человек вышли в пятницу, 16 ноября, на демонстрацию в немецком Хемнице против канцлера Германии Ангелы Меркель и проводимой ею политики, сообщают местные СМИ.
 
Акция прошла недалеко от здания, в котором Меркель встречалась с читателями газеты Freie Presse. Безопасность обеспечивали почти две тысячи полицейских.
 
"Меркель ограбила страну. Предатель народа. Проваливай!" – скандировали протестующие.
 
Напомним, именно в Хемнице три месяца назад прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство мигрантами гражданина Германии.

Трамп раскритиковал миграционную политику в Европе
 
Ранее сообщалось, что Меркель в Хемнице признала ошибки в миграционной политике.

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Теги: Германия, протесты, Меркель, демонстрация
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Источник: korrespondent.net

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