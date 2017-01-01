В немецком Хемнице прошла демонстрация за отставку Меркель

В августе ожесточенные беспорядки захлестнули немецкий Хемниц после убийства местного жителя мигрантами.



Около 2,5 тысяч человек вышли в пятницу, 16 ноября, на демонстрацию в немецком Хемнице против канцлера Германии Ангелы Меркель и проводимой ею политики, сообщают местные СМИ.



Акция прошла недалеко от здания, в котором Меркель встречалась с читателями газеты Freie Presse. Безопасность обеспечивали почти две тысячи полицейских.



"Меркель ограбила страну. Предатель народа. Проваливай!" – скандировали протестующие.







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Напомним, именно в Хемнице три месяца назад прошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство мигрантами гражданина Германии.

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