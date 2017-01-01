"Стакан виски": Мэй рассказала, как пережила переговоры по Brexit

Британский премьер Тереза Мэй рассказала, что помогло ей справиться с напряжением во время обсуждения соглашения о выходе страны из ЕС.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что стакан виски помог ей прийти в себя после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров, пишет

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что стакан виски помог ей прийти в себя после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров, пишет Daily Mail

По словам Мэй, большую поддержку также ей оказал муж Филлип, который и угостил ее алкоголем.







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"Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, – это налил мне виски, валлийский Penderyn", – рассказала премьер.

16 ноября стало известно, что британский премьер нашла замены всем ушедшим министрам.

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